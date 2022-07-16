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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

В ЕС поверят в успех переговоров по вывозу зерна, когда увидят соглашение РФ-Украина

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В ЕС отмечают позитивную информацию, поступающую с переговоров в Стамбуле по вывозу украинской сельхозпродукции, однако ждут доказательств в виде подписанного соглашения Россия-Украина, заявил журналистам неназванный высокопоставленный европейский чиновник.

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"Есть хорошие новости от Мартина Гриффитса (заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи - ИФ). Он проинформировал нас, что есть принципиальное согласие сторон при участии Турции относительно механизма, разрешающего начать вывозить зерно с Украины", - сказал на условиях анонимности собеседник представителям СМИ.

Однако это соглашение еще должно быть подписано, это может произойти на следующей неделе, подчеркнул источник, после чего договоренность надо воплотить в жизнь.

"Мы внимательно наблюдаем за этим и, конечно, мы безусловно поддерживаем ООН, но, честно, мы не поверим, пока не увидим это соглашение, потому что у нас есть сомнения (...) ", - пояснил функционер ЕС.

Отвечая на вопрос о вывозе зерна по "путям солидарности" (инициатива Еврокомиссии по вывозу украинской сельхозпродукции по альтернативным логистическим маршрутам с использованием всех видов транспорта и инфраструктуры ЕС - ИФ), чиновник сказал, что в краткосрочной перспективе эти варианты полезны, "но не они решают проблему".

15 июля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что предложенные Россией меры по вывозу украинской сельхоз продукции участники переговоров в Стамбуле в основном поддержали, вскоре завершится формирование итогового документа.

По его словам, "Россия предложила меры, обеспечивающие перевозки продовольствия иностранным государствам, в том числе российским партнерам, исключающие использование данных логистических цепочек для поставок киевскому режиму вооружения и военной техники, а также недопущения провокаций".

Конашенков напомнил, что 13 июля в Стамбуле прошли четырехсторонние консультации между представителями ООН, России, Турции и Украины по вопросу разблокирования украинских портов для осуществления вывоза сельскохозяйственной продукции.

ЕС Украина Россия
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