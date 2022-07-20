Турция нацелена на подписание соглашения по украинскому зерну на этой неделе

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что стремится добиться подписания соглашения по украинскому зерну на этой неделе, сообщают в среду западные СМИ.

"В результате переговоров в Стамбуле на прошлой неделе было достигнуто соглашение об общих чертах процесса в рамках плана ООН. Теперь мы хотим закрепить это соглашение, подписав документ", - заявил Эрдоган. Он выразил надежду на то, что план начнет реализовываться в ближайшие дни.

На прошедших на прошлой неделе переговорах России, Турции, ООН и Украины по теме вывоза украинского зерна участники договорились о создании координационного центра в Стамбуле и достигли согласия по системе совместного контроля зерна в портах.