Путин заявил, что не видит готовности Киева к мирному урегулированию

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Москве не видят готовности Киева выполнять договоренности по мирному урегулированию, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Конечный результат (урегулирование на Украине) зависит не от посредников, а от договаривающихся сторон исполнять договоренности. Мы видим, что такого желания у киевских властей нет", - сказал Путин.

Путин также сказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "многое делает для того, чтобы создать необходимые условия с целью нормализации ситуации".

Президент РФ добавил, что на росийско-украинских переговорах в Стамбуле стороны "фактически достигли соглашения, осталось его только парафировать".

Путин сказал также, что для реализации этих договоренностей российские войска отошли от Киева. "Однако киевские власти отказались от исполнения этих соглашений, хотя они (договоренности) были фактически достигнуты", - сказал президент РФ.