Лавров заявил о готовности к переговорам с Киевом по более широкому кругу вопросов

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Москва готова к переговорам с Киевом "по более широкому кругу вопросов", но возобновление переговорного процесса зависит не от российской стороны, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается связи этой договоренности (сделки по вывозу украинского зерна - ИФ) с другими аспектами ситуации на Украине, (...) у нас нет каких-либо предубеждений от того, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас", - сказал он на пресс-конференции в Каире.

Лавров отметил, что "украинские власти, начиная с президента и заканчивая многочисленными, неисчислимым количеством его советников, постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию на поле боя".

По его словам, "в этом украинцам активно поддакивают их западные кураторы, будь то Лондон, будь то Вашингтон, будь то Берлин и многие другие столицы Евросоюза и НАТО".

"Поэтому выбор за ними. Но чем дольше они продолжают требовать от Украины воевать до победного конца, причем мы все понимаем, какой и чей конец наступит, тем больше людей будет гибнуть и тем дольше будет сохраняться нынешняя ситуация, которая не идет на пользу, прежде всего украинскому народу и украинскому государству", - заявил министр.

Лавров находится с рабочим визитом в Египте. Как ранее сообщили в МИД РФ, Египет станет первой страной его рабочего визита в Африку: с 24 по 27 июля Лавров также посетит Эфиопию, Уганду и Республику Конго.