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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:16

Эрдоган и Путин обсудили поставки российского и украинского зерна на мировые рынки

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Главы РФ и Турции на встрече во вторник в Тегеране обсудили вопросы продовольственной безопасности и поставки зерна из России и Украины на мировые рынки, сообщил президент РФ Владимир Путин.

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"Отмечу, что и обсуждалась проблематика продовольственной безопасности и сотрудничества по облегчению поставок и российского, и украинского зерна на мировые рынки", - сказал Путин по окончании трехсторонней встречи глав "тройки" - гарантов Астанинского процесса, состоявшейся в иранской столице.

Он отметил при этом, что "выражено удовлетворение состоявшейся 13 июля встречей на этот счет в Стамбуле".

Касаясь других аспектов переговоров с президентом Турции, Путин сказал, что "российско-турецкое взаимодействие динамично развивается по самым разным направлениям".

Владимир Путин Реджеп Эрдоган
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