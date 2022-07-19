Эрдоган и Путин обсудили поставки российского и украинского зерна на мировые рынки

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Главы РФ и Турции на встрече во вторник в Тегеране обсудили вопросы продовольственной безопасности и поставки зерна из России и Украины на мировые рынки, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Отмечу, что и обсуждалась проблематика продовольственной безопасности и сотрудничества по облегчению поставок и российского, и украинского зерна на мировые рынки", - сказал Путин по окончании трехсторонней встречи глав "тройки" - гарантов Астанинского процесса, состоявшейся в иранской столице.

Он отметил при этом, что "выражено удовлетворение состоявшейся 13 июля встречей на этот счет в Стамбуле".

Касаясь других аспектов переговоров с президентом Турции, Путин сказал, что "российско-турецкое взаимодействие динамично развивается по самым разным направлениям".