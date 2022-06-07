Думе предложили ввести штрафы до 10 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Заксобрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект № 138702-8 об увеличении административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Авторы предлагают дополнить КоАП новой статьей "пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, выразившаяся в распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, либо навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, вызывающей интерес к таким отношениям, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния".

В пояснительной записке они подчеркнули, что норма проекта закона "не предполагает вмешательства в сферу индивидуальной автономии, включая сексуальное самоопределение личности, не имеет целью запрещение или официальное порицание нетрадиционных сексуальных отношений, не препятствует беспристрастному публичному обсуждению вопросов правового статуса сексуальных меньшинств, а также использованию их представителями всех не запрещенных законом способов выражения своей позиции по этим вопросам и защиты своих прав и законных интересов".

По предложенной статье они предложили ввести административные штрафы для граждан в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей (сейчас от 4000 до 5000 рублей); на должностных лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей (сейчас от 40 до 50 тысяч рублей); на юридических лиц - от одного миллиона до пяти миллионов рублей (сейчас от 800 тысяч рублей до одного миллиона).

Если эти действия совершены среди несовершеннолетних, то депутаты предлагают карать их штрафами для граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей (сейчас от четырех до пяти тысяч рублей); на должностных лиц - 500 тысяч рублей (сейчас от 40 до 50 тысяч); на юридических лиц - пяти миллионов рублей (сейчас от 800 тысяч до одного миллиона рублей).

Если такие деяния совершены с применением средств массовой информации или Интернета, - то, штрафы для граждан должны составить от 100 тысяч до 500 тысяч рублей; для должностных лиц - от 500 тысяч до одного миллиона рублей; на юридических лиц - 10 миллионов рублей.

Если действия совершены иностранным гражданином или лицом без гражданства, - то повлекут наложение административного штрафа в размере от 40 тысяч до 100 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России либо административный арест на срок до 15 суток также с выдворением.

Если пропагандой занимается иностранец или лицо без гражданства с применение СМИ или Интернета, то ему будет грозить штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей с административным выдворением из страны либо административный арест на срок до 15 суток с административным выдворением.