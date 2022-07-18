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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

"Газпром" зафиксировал новый исторический рекорд по объему поставок газа в Китай

"Газпром" зафиксировал новый исторический рекорд по объему поставок газа в Китай
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - "Газпром" 17 июля зафиксировал новый исторический рекорд суточного объема поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщает компания.

Поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между "Газпромом" и китайской компанией CNPC.

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия 2022 года поставки российского трубопроводного газа в КНР выросли на 63,4%. Согласно ежеквартальному отчету компании, за 6 месяцев 2021 года в КНР было поставлено 4,619 млрд куб. м газа. Таким образом, за минувшие полгода трубопроводные поставки составили 7,5 млрд куб. м газа.

Газпром Китай Сила Сибири
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