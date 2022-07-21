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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Россия внесла в "стоп-лист" 39 представителей Австралии

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Россия вводит персональные санкции в отношении представителей силовых структур, пограничной службы и компаний-подрядчиков оборонного сектора Австралии.

"В порядке ответа на принятое ранее решение официальной Канберры о введении санкций по австралийскому аналогу "Закона Магнитского" Российская Федерация на основе взаимности дополнительно вносит в национальный "стоп-лист" 39 человек из числа представителей силовых структур, пограничной службы, а также компаний-подрядчиков оборонного сектора Австралии", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В заявлении приводится поименный список лиц, подпавших под российские санкции.

В конце марта Австралия объявила о введении санкций в отношении 39 граждан России, связанных с "делом Магнитского".

Как говорилось в заявлении главы австралийского МИД Марис Пейн, санкции вводятся в отношении "14 российских граждан, ответственных за серьезную коррупцию" и еще 25 россиян, по мнению Австралии, связанных со смертью юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Австралия МИД РФ
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