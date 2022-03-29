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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 28 марта

Австралия ввела санкции против 39 россиян, связанных с "делом Магнитского"

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Австралия объявила о введении санкций в отношении 39 граждан России, связанных с "делом Магнитского", говорится в заявлении главы австралийского МИД Марис Пейн.

Согласно ему, санкции вводятся в отношении "14 российских граждан, ответственных за серьезную коррупцию" и еще 25 граждан России, по мнению Австралии, связанных со смертью юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

"Эти лица будут подвергнуты целенаправленным финансовым санкциям, включая замораживание активов и запреты на поездки", - отмечается в сообщении.

Марис Пейн Сергей Магнитский
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