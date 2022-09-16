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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Россия внесла в "стоп-лист" 41 австралийца

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры ввела персональные санкции в отношении четырех десятков граждан Австралии, сообщили в пятницу в МИД РФ.

Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте министерства, въезд на территорию России "на бессрочной основе закрывается дополнительно для 41 австралийца из числа подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня".

Список физлиц, в отношении которых введены ограничения, также опубликован на сайте МИД России.

"С учетом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского "стоп-листа" будет продолжена", - заявили на Смоленской площади.

Австралия МИД РФ
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