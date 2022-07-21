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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Песков не стал комментировать сообщения СМИ о дате следующей встречи по зерну в Стамбуле

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Кремле адресовали в Минобороны РФ вопрос, связанный с датой следующей четырехсторонней встречи по зерну в Стамбуле, которая, по информации СМИ, планируется на 22 июля.

"Это к военным", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Интерфаксу", отвечая на вопрос, действительно ли такая встреча запланирована на 22 июля.

Ранее в СМИ со ссылкой на представителя генсека ООН появилась информация о том, что четырехсторонняя встреча с участием России, ООН, Турции и Украины, возможно, пройдет в пятницу, 22 июля.

Дмитрий Песков Минобороны РФ Турция Стамбул Украина ООН
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