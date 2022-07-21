МИД РФ выступил за параллельное решение проблем экспорта украинского и российского зерна

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Проблемы экспорта украинского и российского зерна должны решаться параллельно, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Мне кажется, это было бы логично. Эти два вопроса должны решаться параллельно, поскольку если мы говорим о продовольственном кризисе, то не думаю, что только поставками украинского зерна эту проблему можно каким-то образом решить", - сказал Руденко журналистам.

Он отметил, что без поставок российского зерна и удобрений "будет сложно рассчитывать на продвижение в этом вопросе".

Руденко также сообщил, что переговоры по разрешению ситуации с экспортом украинского зерна продолжаются в видеоформате.

Он подчеркнул, что переговоры идут "достаточно динамично, стороны конструктивно участвуют в них". "Поэтому надеемся, что в ближайшее время удастся договориться", - добавил замглавы МИД РФ.

Руденко сообщил, что параллельно с диалогом по украинскому зерну Россия ведет разговор по российскому зерну с ООН.