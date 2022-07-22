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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Правительству поручено к 15 сентября подготовить меры по повышению рождаемости

Правительству поручено к 15 сентября подготовить меры по повышению рождаемости
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству до 15 сентября разработать комплекс мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми. Поручение, сформулированное по итогам ПМЭФ-2022 опубликовано в числе прочих на сайте Кремля.

Меры по поддержке семей с детьми и рождаемости должны включать "меры в области здравоохранения, образования, обеспечения жильем, повышения уровня доходов таких семей и в иных областях, затрагивающих их интересы".

Предложения чиновники должны представить Госсовету России.

Владимир Путин Правительство Госсовет
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