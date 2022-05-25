Голикова отметила замедление спада рождаемости в России

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В России за последние два года удалось замедлить темпы снижения рождаемости, сообщила на заседании президиума Госсовета вице-премьер Татьяна Голикова.

"За последние два года нам удалось затормозить снижение суммарного коэффициента рождаемости, то есть это количество рожденных детей, которые приходятся на одну женщину. Наверное, нам пока нечем похвастаться, это 1,51%, но тем не менее мы темпы снижения рождаемости первых и вторых детей замедлили", - сказала она.

По ее словам, число женщин, которое находится в репродуктивном возрасте за последние десять лет - с 2010 по 2021 год - сократилось на 4,5 млн и составляет сейчас 7,5 млн. "В силу этих объективных обстоятельств количество первых и вторых родов у нас уменьшилось", - сказала Голикова.

Вице-премьер также сообщила, что в стране число рождений третьих и последующих детей выросло на 6,6%. "У нас возросло достаточно прилично, на 6,6%, количество рождений третьих и последующих детей. То есть те меры, которые мы с вами принимали, и которые мы продолжаем принимать по поддержке семей, они работают", - отметила она.