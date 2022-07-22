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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

В Кремле объяснили намерение закрыть агентство "Сохнут" соблюдением закона

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что обращение Минюста России с требованием ликвидировать еврейское агентство "Сохнут" связано с соблюдением законодательства РФ, а не с эмиграцией.

В РоссииБасманный суд 28 июля рассмотрит иск о ликвидации Еврейского агентства "Сохнут"Басманный суд 28 июля рассмотрит иск о ликвидации Еврейского агентства "Сохнут"Читать подробнее

На вопрос журналистов, можно ли расценивать намерение российских властей закрыть это агентство, занимающееся репатриацией евреев по всему миру, с попыткой избежать "утечки мозгов", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Это не связано с "утечкой мозгов", это связано с соблюдением российского законодательства".

Он добавил при этом: "За причинами прошу обращаться в Минюст".

Накануне стало известно, что Басманный суд Москвы 28 июля рассмотрит обращение московского управления министерства юстиции РФ о ликвидации автономной некоммерческой организации "Еврейское Агентство "Сохнут", которое занимается вопросами репатриации в Израиль.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид вечером того же дня провел совещание, посвященное этому вопросу. Как сообщили в канцелярии премьера, по его итогам было принято решение отправить в Москву межведомственную делегацию "для обеспечения продолжения работы Еврейского агентства в России".

Международная организация "Еврейское агентство для Израиля "Сохнут", которое занимается обеспечением связей между евреями всего мира, а также вопросами репатриации, было образовано в 1929 году. Представительства "Сохнута" действуют в РФ с 1989 года.

Дмитрий Песков Сохнут
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