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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:44

Премьер Израиля заявил о необходимости диалога с РФ о судьбе агентства "Сохнут"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Закрытие в России еврейского агентства "Сохнут" рискует серьезно сказаться на российско-израильских отношениях, необходимо сделать все возможное для решения данной проблемы путем диалога, заявил премьер Израиля Яир Лапид.

В канцелярии премьера сообщили, что в воскресенье утром он провел совещание по данной теме. "Премьер-министр заявил, что отношения с Россией важны для Израиля. Важен и тот факт, что в России проживает большая еврейская диаспора. Эти моменты обсуждаются во время всех дипломатических контактов на высоком уровне с Москвой", - отмечается в сообщении канцелярии.

"Закрытие офисов еврейского агентства стало бы серьезным событием, которое скажется на отношениях", - говорится в нем.

Лапид поручил юридической делегации "быть готовой отправиться на переговоры в Москву, как только Россия даст на это согласие".

"Делегации следует использовать все возможности для диалога. Также следует обсуждать проблему и на высоком дипломатическом уровне", - подчеркивается в сообщении.

Басманный суд Москвы 28 июля рассмотрит обращение московского управления министерства юстиции РФ о ликвидации автономной некоммерческой организации "Еврейское Агентство "Сохнут", которое занимается вопросами репатриации в Израиль.

Накануне журналисты спросили у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, можно ли расценивать намерение российских властей закрыть агентство как попытку избежать "утечки мозгов". Он ответил: "Это не связано с "утечкой мозгов", это связано с соблюдением российского законодательства".

Международная организация "Еврейское агентство для Израиля "Сохнут" занимается обеспечением связей между евреями всего мира, а также вопросами репатриации. Агентство было образовано в 1929 году, представительства "Сохнута" действуют в РФ с 1989 года.

Израиль
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