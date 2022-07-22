Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Новое загрязнение Волги обнаружили в Астрахани

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС обнаружили в Трусовском районе Астрахани на поверхности Волги у берега радужную маслянистую пленку с отдельными очагами на общей площади 100 кв. метров, сообщили в управлении МЧС по Астраханской области.

Сигнал о загрязнении реки поступил в ведомство в 10:52 (09:52 по Москве), оперативная группа на месте подтвердила эту информацию. мск) поступило сообщение о загрязнении акватории Волги на ул. Льва Толстого, 30. На место была направлена оперативная группа. Факт загрязнения подтвердилс

В минувший понедельник сообщалось о загрязнении акватории Волги в Астрахани на площади 100 кв. метров, в среду - о загрязнении реки Бахтемир под Астраханью.

В декабре 2021 года, марте и июне этого года МЧС зафиксировало не менее пяти фактов загрязнения Волги нефтепродуктами, в том числе в самой Астрахани.

Астрахань МЧС Волга
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ повысил прогноз по кредитованию компаний и населения на 2022 год

Песков подтвердил поездку Шойгу в Турцию, где готовится подписание соглашения по зерну

Правительству поручено к 15 сентября подготовить меры по повышению рождаемости

Правительству поручено к 15 сентября подготовить меры по повышению рождаемости

Путин поручил отменить большинство плановых проверок бизнеса

Пандемия коронавируса

Коронавирусом в РФ за сутки заболели более 6,6 тыс. человек

Коронавирусом в РФ за сутки заболели более 6,6 тыс. человек

Глава Philip Morris не ждет ухода компании из России до конца 2022 года

Правительство РФ расширило перечень недружественных стран

Правительство РФ расширило перечень недружественных стран

Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 30 июля

Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 30 июля

Что произошло за день: четверг, 21 июля

Россия внесла в "стоп-лист" 39 представителей Австралии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });