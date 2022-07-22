Новое загрязнение Волги обнаружили в Астрахани

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС обнаружили в Трусовском районе Астрахани на поверхности Волги у берега радужную маслянистую пленку с отдельными очагами на общей площади 100 кв. метров, сообщили в управлении МЧС по Астраханской области.

Сигнал о загрязнении реки поступил в ведомство в 10:52 (09:52 по Москве), оперативная группа на месте подтвердила эту информацию. мск) поступило сообщение о загрязнении акватории Волги на ул. Льва Толстого, 30. На место была направлена оперативная группа. Факт загрязнения подтвердилс

В минувший понедельник сообщалось о загрязнении акватории Волги в Астрахани на площади 100 кв. метров, в среду - о загрязнении реки Бахтемир под Астраханью.

В декабре 2021 года, марте и июне этого года МЧС зафиксировало не менее пяти фактов загрязнения Волги нефтепродуктами, в том числе в самой Астрахани.