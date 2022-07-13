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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Ущерб от подъема затонувшего в Волге под Астраханью судна оценен в 110 млн рублей

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело о порче земли при подъеме затонувшего судна в водоохранной зоне Волги у острова Шамбайский в Астраханской области, сообщило межрегиональное управление Росприроднадзора. Сумма ущерба по делу оценивается в 109 969 200 рублей.

Дело расследуется по ч.1 ст. 254 УК (порча земли).

В управлении отметили, что при подъеме и разрезании судна фиксировались факты складирования топлива, срезанных частей судна и навалы отходов производства и потребления в прибрежной зоне. Проверяющие обнаружили там следы работы тяжелой спецтехники, верхний слой грунта в прибрежной защитной полосе был полностью снят и перемещен, площадь в 280 кв. м загрязнена нефтепродуктами.

На месте происшествия в почве выявлено содержание нефтепродуктов, превышающее в 6,5-39,1 раза значение в фоновых точках. Также повышенное содержание нефтепродуктов, железа и алюминия обнаружили в воде.

Волга Астраханская область Шамбайский Росприроднадзор
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