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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Российские космонавты три раза полетят на МКС на американском Crew Dragon

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Соглашение о перекрестных полетах между "Роскосмосом" и NASA предполагает три полета российских космонавтов к МКС на американском корабле Crew Dragon, сообщил командир отряда космонавтов Олег Кононенко.

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"Соглашение подразумевает три интегрированных полета: на пятом, шестом и седьмом "Dragon", - сказал Кононенко, слова которого приводятся на сайте Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

Накануне в NASA сообщили, что запуск космического корабля компании SpaceX Crew Dragon в рамках первого перекрестного полета между Россией и США к МКС состоится не ранее 29 сентября.

На станцию отправятся россиянка Анна Кикина, астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коичи Ваката.

Как сообщали в NASA, второй полет по перекрестной программе состоится весной 2023 года. Российский космонавт Андрей Федяев отправится на МКС на американском корабле Crew Dragon, а астронавт Лорел О'Хара войдет в состав экипажа корабля "Союз МС-23".

15 июля "Роскосмос" сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских и американских космонавтов на МКС.

Роскосмос Crew Dragon
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