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Россиянка Кикина отправится на МКС на корабле Crew Dragon не ранее 29 сентября

Россиянка Кикина отправится на МКС на корабле Crew Dragon не ранее 29 сентября
Космонавт Роскосмоса Анна Кикина в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина
Фото: ЦПК/Роскосмос/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Запуск космического корабля компании SpaceX Crew Dragon в рамках первого перекрестного полета между Россией и США к Международной космической станции (МКС) состоится не ранее 29 сентября, сообщило в четверг Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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"Планируется, что запуск миссии NASA's SpaceX Crew-5 будет осуществлен не ранее 29 сентября 2022 года", - говорится в сообщении на сайте американского космического ведомства.

На станцию отправятся россиянка Анна Кикина, астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коичи Ваката.

Запуск в конце сентября позволит компании-оператору миссии SpaceX завершить подготовку составных частей ракеты-носителя к пуску. В то же время специалисты продолжат рассматривать возможные даты запуска, учитывая график прибытия на МКС космических кораблей.

Согласно сообщению управления, переходной отсек ракеты-носителя Falcon 9, с помощью которой корабль планируется отправить к станции, получил повреждения при транспортировке ракеты из завода в Калифорнии в Техас на полигон для прохождения испытаний. Теперь инженерам предстоит снять и заменить переходной отсек и некоторое бортовое оборудование.

"Запуск пятой регулярной миссии Crew Dragon к МКС состоится после запланированной отстыковки "Союза" и стартового окна определенного на 16-30 сентября", - подчеркнули в NASA.

Кикина SpaceX
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