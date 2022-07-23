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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

Власти Сочи предупредили о новом грозовом фронте после ночных ливней

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - На Сочи надвигается новый грозовой фронт, продолжает действовать штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба администрации Сочи в субботу.

"По прогнозам синоптиков, сегодня вечером с 18:00 мск в Сочи ожидаются сильные дожди. Это может привести к увеличению уровня воды в реках и водоемах с достижением неблагоприятных отметок, сходу селевых потоков", - подчеркивает пресс-служба.

Кроме этого, порывы ветра могут превысить 20 м/с. "Над морем возможны смерчи", - отмечается в сообщении.

Жителям и гостям курорта рекомендовано принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды и выхода в горы.

Сочинских автомобилистов призывают до конца суток воздержаться от использования личного автотранспорта без крайней необходимости, соблюдать меры предосторожности.

В случае возникновения происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 010, 112.

Сочи
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