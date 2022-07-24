Суточная заболеваемость коронавирусом в РФ превысила 7,5 тыс. случаев

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с конца апреля превысил 7,5 тыс. случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

По состоянию на 24 июля в РФ выявлено 7 523 новых случаев COVID-19. Госпитализированы 757 человек, увеличение числа попавших в больницу пациентов отмечено в 18 субъектах РФ, снижение - в 49 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 18 субъектах.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 37 человек, накануне штаб сообщал о 38 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 6 953 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 570. Впервые с конца апреля данный показатель превысил 7,5 тыс. заболевших за сутки, когда 29 апреля COVID-19 был подтвержден у 7 710 человек.

Выздоровели за сутки 4 812 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 532 тыс. 255 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 382 155 умерших и 17 млн 938 тыс. 674 выздоровевших.