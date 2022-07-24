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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:46

Два поезда задержаны более чем на 10 часов после схода грузового состава в Дагестане

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Северо-Кавказская железная дорога организовала доставку питания для пассажиров задержанных на 14 и 12 часов поездов Москва - Дербент и Тюмень - Махачкала, сообщает пресс-служба СКЖД в воскресенье.

"СКЖД организовала по станции Кизляр доставку питания для пассажиров поездов, которые были значительно задержаны в пути в связи со сходом грузовых вагонов в Калмыкии. (...) Задержка двух поездов №134 Москва - Дербент на 14 часов и №374 Тюмень - Махачкала на 12 часов", - говорится в релизе.

Как сообщалось ранее, вечером в субботу, 23 июля, на перегоне Улан-Холл - Белое Озеро произошел сход 12 вагонов грузового поезда. В результате происшествия никто не пострадал, к вечеру 24 июля движение на перегоне было восстановлено.

Калмыкия Дагестан
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