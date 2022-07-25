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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:00

ФСБ опубликовала подробности сорванной операции Киева по вербовке летчиков РФ

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - ФСБ опубликовала видео- и аудиоматериалы, касающиеся сорванной операции украинской разведки и НАТО по вербовке российских летчиков.

На видео, опубликованном Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ, сотрудник украинской спецслужбы заявляет, что им нужны "Целая боевая единица и человек, который перешел на нашу сторону". "Мы готовы за него платить. У нас на сайте Верховной рады написано, что мы платим официально за такие вещи миллион (долларов). Можем с вами договориться - отдельно сверху еще миллион, я вам гарантирую", - сказал разведчик.

Также представитель украинской разведки объясняет якобы летчику, как его жена может получить паспорт ЕС одной из стран Прибалтики.

"Летчику" предлагали угнать самолет во время его боевого вылета.

На видео ЦОС также показаны зоны действия ПВО на юго-востоке Украины, схемы аэродромов Озерное (Черниговская область) и Староконстантинов (Хмельницкая область), карта высот окрестностей аэродрома Прилуки (Черниговская область), карта высот окрестностей Житомира, которые украинские разведчики передали "летчику".

ФСБ ранее в понедельник сообщила о пресечении операции украинской военной разведки по вербовке российских летчиков и угону боевых самолетов.

В спецслужбе сообщили, что сотрудники украинской военной разведки, "действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков".

Планировалось склонить российских летчиков "осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы".

"В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были получены сведения, которые помогли нашим Вооруженным силам нанести огневое поражение ряда украинских военных объектов", - отметили в ФСБ.

Хроника 24 февраля – 25 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
ФСБ Украина НАТО ЕС
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