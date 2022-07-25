Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:00

ФСБ пресекла попытку угона боевых самолетов ВКС России

ФСБ пресекла попытку угона боевых самолетов ВКС России
Архивное фото
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о пресечении операции украинской военной разведки по вербовке российских летчиков и угону российских боевых самолетов.

В ЦОС ФСБ заявили, что вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки Минобороны Украины, которую курировали спецслужбы НАТО.

По данным ФСБ, сотрудники украинской военной разведки, "действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков" и склонить их "осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы".

"В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были получены сведения, которые помогли нашим Вооруженным силам нанести огневое поражение ряда украинских военных объектов", - отметили в ФСБ.

"Сотрудники украинских спецслужб, задействованные в операции, и их пособники установлены",- добавили в российской спецслужбе.

Хроника 24 февраля – 25 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
ФСБ Украина НАТО Евросоюз Минобороны ВСУ ВКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минтруд предложил обязать директоров школ и главврачей декларировать расходы

Wildberries зафиксировал рост спроса на маски и антисептики впервые в 2022 году

Wildberries зафиксировал рост спроса на маски и антисептики впервые в 2022 году

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 июля

Что произошло за день: воскресенье, 24 июля

Лавров заявил о третьей стороне, которая будет защищать суда с украинским зерном

Режим чрезвычайной ситуации объявлен по всему Большому Сочи

Лавров отметил, что российские экспортеры зерна привержены своим обязательствам

Военная операция на Украине

Военные РФ заявили об уничтожении в порту Одессы украинского военного корабля и склада ракет

Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость коронавирусом в РФ превысила 7,5 тыс. случаев

Россия внесла Багамы и острова Гернси и Мэн в перечень недружественных территорий

Россия внесла Багамы и острова Гернси и Мэн в перечень недружественных территорий
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });