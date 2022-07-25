ФСБ пресекла попытку угона боевых самолетов ВКС России

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Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о пресечении операции украинской военной разведки по вербовке российских летчиков и угону российских боевых самолетов.

В ЦОС ФСБ заявили, что вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки Минобороны Украины, которую курировали спецслужбы НАТО.

По данным ФСБ, сотрудники украинской военной разведки, "действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков" и склонить их "осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы".

"В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были получены сведения, которые помогли нашим Вооруженным силам нанести огневое поражение ряда украинских военных объектов", - отметили в ФСБ.

"Сотрудники украинских спецслужб, задействованные в операции, и их пособники установлены",- добавили в российской спецслужбе.