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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:26

Военные РФ заявили об уничтожении двух десантных катеров ВМС Украины в Херсонской области

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили два десантных катера ВМС Украины, пытавшихся высадить диверсантов в Херсонской области, заявили в Минобороны РФ.

"В акватории Днепровского лимана вскрыта попытка выдвижения и высадки с быстроходных десантных катеров украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области. В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены", - сообщил официальный представитель министерства Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

"В населённом пункте Константиновка Донецкой народной республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено более 100 националистов и иностранных наемников", - добавил он.

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"Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе населенного пункта Богдановцы Хмельницкой области уничтожена перевалочная база с поставленными США боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777", - сообщил Конашенков.

Он заявил, что за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено шесть командно-наблюдательных пунктов армии Украины, в том числе подразделений 60-й пехотной бригады в районе Орехова Запорожской области, 113-й бригады территориальной обороны в районах Клугино-Башкировки и Чугуева Харьковской области.

По данным Конашенкова, также в результате ударов уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Любимовки (Днепропетровская область), Степного (Запорожская область) и Артемовска (ДНР), а также радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Некременное (ДНР).

"В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Успеновка, Марково, Миньковка и Семеновка, два артиллерийских взвода гаубиц Д-20, три артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", а также восемь украинских взводов орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Дзержинск, Георгиевка, Водяное, Новомихайловка, Курахово, Камышевка Донецкой народной республики", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля – 25 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Херсонская область
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