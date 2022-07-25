Белоусов будет курировать развитие транспорта нового поколения, Абрамченко - экомониторинг

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распределил между вице-премьерами дополнительные полномочия в сфере критических значимых технологий и высокотехнологичных направлений.

"Андрей Рэмович Белоусов станет курировать развитие технологий создания высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления в отрасли, а также транспортной техники нового поколения", - сказал он на совещании со своими заместителями.

Виктория Абрамченко, продолжил Мишустин, "возьмет на контроль ситуацию с новыми разработками, необходимыми для мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения ее загрязнения". Премьер подчеркнул, что эта тема важна для агропромышленного комплекса.

"В зоне ответственности Татьяны Алексеевной Голиковой будет реализация высокотехнологичного направления по ускоренному развитию генетических технологий и вопросы поддержки разработок в области химической и биологической безопасности, биоинженерии и других", - отметил он.

По словам главы правительства, Денис Мантуров станет курировать технологии создания ракетно-космической техники нового поколения, сетей 5G, электронно-компонентную базу, квантовые сенсоры, а также технологический и атомный надзор.

В свою очередь, Александр Новак будет курировать технологии атомной и водородной энергетики, декарбонизацию промышленности и транспорта на основе природного газа.

"Помимо этого, он станет курировать развитие распределенных интеллектуальных энергосистем и создание систем накопления электроэнергии, включая портативные", - сказал Мишустин.

На Марата Хуснуллина, по словам премьера, возложены вопросы технологии предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды, а также экологический, технологический и строительный надзор.

Дмитрию Чернышенко поручено кураторство разработок в сфере искусственного интеллекта, квантовых вычислений и коммуникационных интернет-решений. "Если говорить о критически значимых технологиях, то в его ведении будет, в том числе, и компьютерное моделирование наноустройств и наноматериалов, а также их получение и обработки, программное обеспечение распределенных и высокопроизводительных вычислительных систем", - добавил Мишустин.

Он также поручил вице-премьерам координировать деятельность министерств и ведомств по всем этим вопросам.