Мантуров в качестве вице-премьера будет курировать Уральский федеральный округ

Денис Мантуров Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Новый вице-премьер РФ Денис Мантуров, помимо своих прямых обязанностей в качестве одного из заместителей главы правительства, будет курировать Уральский федеральный округ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"В правительстве все вице-премьеры дополнительно к своим отраслевым полномочиям отвечают за социально-экономическое развитие конкретных федеральных округов. За вами будет закреплен промышленно ориентированный Уральский федеральный округ", - сказал глава кабинета министров, обращаясь к Мантурову на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Премьер попросил своего нового заместителя "особо сосредоточиться на повышении инвестиционной привлекательности входящих в округ субъектов Российской Федерации и на контроле использования поступающих в регионы бюджетных ассигнований".

Ранее Уральский федеральный округ в качестве вице-премьера курировал Юрий Борисов, назначенный недавно главой "Роскосмоса".

Мишустин также сообщил, что на новой должности в правительстве Мантуров будет курировать "вопросы государственной политики в сфере промышленности, а также выполнение программ развития атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной, радиоэлектронной и оборонной отраслей", а также "осуществлять технологический и атомный надзор".

На прошлой неделе президент Владимир Путин своим указом назначил Мантурова на новую должность в правительстве - пост вице-премьера-министра промышленности и торговли.

Мантуров стал единственным вице-премьером в правительстве, совмещающим эту должность с постом министра.