Кураторство Росрезерва перешло от Новака к Мантурову

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин возложил на вице-премьера - министра промышленности и торговли Дениса Мантурова обязанности по координации деятельности Росрезерва, сообщил сайт правительства. Премьер утвердил такое изменение в распределении обязанностей между своими заместителями.

Ранее куратором Росрезерва в правительстве был вице-премьер Александр Новак.

Мантуров 15 июля получил пост вице-премьера - министра промышленности и торговли. В правительстве он отвечает за развитие промышленности, в том числе за реализацию отраслевых программ в сфере судостроения, авиации, радиоэлектроники, ракетно-космического и оборонного комплексов. Также он курирует вопросы госполитики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, напомнили в пресс-службе кабмина.

Росрезерв осуществляет управление государственными материальными резервами, которые задействуются для оказания поддержки отраслям экономики в случае нарушений в снабжении важнейшими видами ресурсов. Речь идет в том числе о горючем для сельхозпроизводителей, топливе для котельных, бензине для заправок, промышленном сырье и материалах для важнейших производств. Также Росрезерв участвует в ликвидации последствий ЧС регионального и межрегионального масштаба.