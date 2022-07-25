Число жертв ДТП с микроавтобусом в Башкирии увеличилось

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Число погибших в столкновении микроавтобуса и "КАМАЗа" в Башкирии достигло семи, сообщили в пресс-службе республиканского МВД. Все погибшие - пассажиры микроавтобуса. Позднее в этом же ведомстве уточнили, что погибших все же шесть, а не семь.

Сначала сообщалось о пяти жертвах ДТП, затем - о шести погибших и 15 пострадавших.

Столкновение микроавтобуса Ford Transit с пассажирами и стоявшего на крайней полосе у места дорожных работ грузовика произошло утром в понедельник, на 1412-м километре трассы М-5 ("Урал") в Благоварском районе, рядом с населенным пунктом Кашкалаши.

Автобус следовал из Языкова в Уфу, в нем было около двух десятков пассажиров.