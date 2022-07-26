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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Лавров посетовал, что никто не может внятно объяснить статус турбин для "СП-1"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Российская сторона не получила внятных разъяснений относительно статуса турбин Siemens для "Северного потока", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас вот раздувается история с турбинами Siemens , которые проходили регламентные работы в Канаде, и которые Канада не захотела возвращать. Потом Siemens при поддержке германского правительства добился их возвращения, но нам никто не может внятно в документах объяснить, какой теперь статус, во-первых, у этой турбины, и других турбин, которые должны проходить регламентные работы в Канаде", - сказал Лавров во вторник на пресс-конференции в Энтеббе.

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"Сейчас вот поднялся шум, я сегодня смотрел новости, вокруг того, что "Газпром" еще одну машину, еще одну турбину, перекачивающую, должен поставить на сервисное обслуживание. Собирается какая-то внеочередная чрезвычайная сессия ЕС по энергетике. Будут наверняка звучать инвективы в адрес "Газпрома", - продолжил Лавров.

"Но у меня очень простой вопрос: если есть регламент, который обеспечивает безопасность функционирования газопровода, нас что, призывают этот регламент нарушать, как это делают представители Германии, в частности? Я не знаю, как представители Германии, которые славятся такой национальной чертой, как педантизм, аккуратность, могут призывать к нарушению правил, от которых зависит безопасность людей", - заявил министр.

Сергей Лавров Газпрм Siemens Северный поток Канада Герм 
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