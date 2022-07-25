Документы от Siemens по турбине "СП-1" не сняли всех вопросов у "Газпрома"

В компании отмечают, что есть риски санкций ЕС и Великобритании

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Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Компания Siemens предоставила "Газпрому" часть документов об изъятиях из санкций в отношении газотурбинных двигателей с компрессорной станции "Северного потока". Однако представленные документы не сняли полностью опасения российской стороны.

"Газпром" получил от компании Siemens документы от властей Канады. "Газпром" изучил указанные документы, однако вынужден констатировать, что они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы", - говорится в заявлении "Газпрома".

"Кроме того, со стороны "Газпрома" по-прежнему остаются открытые вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании, решение которых является важным для поставки двигателя в Россию и осуществления срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для КС "Портовая", - также пишет российский концерн.

"В этих обстоятельствах "Газпром" в очередной раз запросил компанию Siemens о незамедлительной поддержке в предоставлении необходимых документов и разъяснений для решения оставшихся открытыми вопросов", - также говорится в заявлении.

Сейчас газопровод "Северный поток" работает на 40% от своей мощности. Это связано как с несвоевременным возвратом турбины с ремонта в Канаде (которая ввела санкции в отношении "Газпрома"), так и наработкой межремонтного пробега, а также поломкой других агрегатов. Как ранее сообщил президент РФ Владимир Путин, в конце июля еще один газоперекачивающий агрегат должен быть остановлен в связи с наработкой межремонтного пробега. Это значит, что прокачка по магистрали упадет до 20% от мощностей магистрали, если в работу не встанет задержанная в Канаде турбина.

Ранее чиновники в Брюсселе и Берлине сообщали, что турбина прибыла из Канады в Германию.

Газопровод "Северный поток" начал работу в 2011 году. В 2021 году магистраль транспортировала 59,2 млрд куб. м природного газа. Участниками проекта являются "Газпром", Wintershall Dea, Gasunie, E.ON и Engie.