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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Песков заявил, что ситуация с турбинами "Северного потока" критически осложнена санкциями

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Ситуация с обслуживанием турбин для "Северного потока" критически осложняется антироссийскими санкциями, без них все работы осуществлялись бы в оперативном порядке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы обязательно попросим наших коллег в "Газпроме" с технологической точки зрения дать объяснения. В целом, ещё раз повторяю: да, действительно, есть неполадки с турбинами. Турбина после капремонта (в Канаде - ИФ) ещё не пришла, не установлена, она в пути. Будем надеяться, что это произойдёт (скорее - ИФ) раньше, чем позже. Но есть и определённые неполадки с другой турбиной. "Газпром" работает над этой ситуацией. Ситуация критически осложняется теми ограничениями и санкциями, которые введены против нашей страны. Не будь этих ограничений, все ремонтные, гарантийные и сервисные работы осуществлялись бы в обычном, рутинном, оперативном порядке, не проводя к таким ситуациям, какие мы видим сейчас", - сказал Песков.

Так он по просьбе журналистов во вторник прокомментировал ситуацию вокруг турбин для "Северного потока".

Сейчас газопровод "Северный поток" работает на 40% от своей мощности. Это связано как с несвоевременным возвратом турбины с ремонта в Канаде (которая ввела санкции в отношении "Газпрома"), так и наработкой межремонтного пробега, а также поломкой других агрегатов.

Еврочиновники в Брюсселе и Берлине сообщали, что турбина уже прибыла из Канады в Германию. Однако пока что неясными остаются вопросы санкционных ограничений Канады, ЕС и Великобритании в отношении этого агрегата.

Газопровод "Северный поток" начал работу в 2011 году. В 2021 году магистраль транспортировала 59,2 млрд куб. м природного газа. Участниками проекта являются "Газпром", Wintershall Dea, Gasunie, E.ON и Engie.

Дмитрий Песков Северный поток
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