Медведев предложил создать штаб по работе с эвакуированными из зон конфликтов

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предлагает создать единый центр по работе с гражданами, эвакуированными из зон различных конфликтов.

В ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики Медведев напомнил о своей недавней поездке под Таганрог, где он посетил пункт временного размещения вынужденных переселенцев из Донбасса.

Во время встречи с ними, по его словам, обсуждались различные проблемы, в том числе пробелы в законодательстве, касающиеся пенсионного обеспечения, материальной помощи, медицинских услуг и оформления документов.

"Естественно, часть этих вопросов носит не персональный, не конкретный характер, а требует уже нормативных решений. Понятно, что здесь нужно, безусловно, вычищать всякие разные бюрократические наросты, которые у нас существуют, и не только по проблемам переселенцев и беженцев, но и вообще в целом в государственной машине. В этом контексте правильно было бы создать единый центр, может быть, назвать его штабом, надо подумать, по работе с теми людьми, которые эвакуированы из зон конфликта", - сказал Медведев.

Нужно также, добавил он, формировать полноценный межведомственный реестр данных в сфере миграции, о чем неоднократно говорилось. "Тут у нас тоже не все благополучно. А без такого реестра эффективная работа просто невозможна, потому что нужно видеть реальное количество людей, причем не только по тематике Донбасса и Украины, но в целом по всем вопросам", - сказал зампред Совбеза РФ.