Более 2,5 млн человек эвакуировали в Россию из ЛДНР и с Украины с конца февраля

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Более 2,5 млн человек, в том числе почти 400 тыс. детей с конца февраля эвакуированы на территорию России с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщили российские военные в среду.

"Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуирован 32361 человек, в том числе 5463 ребенка. Всего с начала специальной военной операции 2529793 человека, из которых 398353 ребенка", - сказал на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, на территории России функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения беженцев.

Мизинцев также заявил, что у Минобороны РФ есть данные об использовании украинскими военными гражданских объектов для создания огневых позиций и складов с боеприпасами в ряде населенных пунктов Донбасса и Одесской области.

21 февраля президент России подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

26 апреля Мизинцев сказал, что российская армия взяла под контроль всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории признанных Россией ДНР и ЛНР. 3 июля Минобороны РФ сообщило о контроле всей территории ЛНР.