Дмитрий Медведев посетил ЛНР

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил в Telegram, что 11 августа посетил Луганскую народную республику, где провел совещание по вопросам безопасности и содействия экономическому и социальному развитию республик Донбасса и встречи с лидерами этих республик.

Совещание он провел по поручению президента Владимира Путина.

В совещании приняли участие генпрокурор Игорь Краснов, первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников, председатель СКР Александр Бастрыкин.

На совещании обсуждались первоочередные меры обеспечения безопасности ДНР и ЛНР, а также содействия экономическому и социальному их развитию.

Особое внимание было уделено гармонизации законодательств ЛНР и ДНР с российским, восстановлению инфраструктуры, вопросам ремонта больниц и подготовки школ к началу учебного года, решению социальных проблем и поддержке граждан, отметил Медведев.