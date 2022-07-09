Ростовская область за сутки приняла 18 тыс. беженцев из Донбасса и Украины

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Более 18 тыс. беженцев с территорий Донбасса и Украины прибыли в Ростовскую область за прошедшие сутки, сообщает в субботу пресс-служба регионального Погрануправления ФСБ.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 18 тысяч граждан", - говорится в сообщении.

Сутками ранее в регион прибыли более 20 тыс. беженцев.

С 18 февраля власти ДНР и ЛНР организовали эвакуацию женщин, детей и пожилых граждан в Россию. Беженцев принимает Ростовская область, перенаправляя их в другие регионы РФ.