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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

Ростовская область за сутки приняла 18 тыс. беженцев из Донбасса и Украины

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Более 18 тыс. беженцев с территорий Донбасса и Украины прибыли в Ростовскую область за прошедшие сутки, сообщает в субботу пресс-служба регионального Погрануправления ФСБ.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 18 тысяч граждан", - говорится в сообщении.

Сутками ранее в регион прибыли более 20 тыс. беженцев.

С 18 февраля власти ДНР и ЛНР организовали эвакуацию женщин, детей и пожилых граждан в Россию. Беженцев принимает Ростовская область, перенаправляя их в другие регионы РФ.

Хроника 24 февраля – 09 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
ФСБ Ростовская область ДНР ЛНР Украина
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