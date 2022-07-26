В Калининградскую область через Литву пришла первая партия подсанкционного цемента

Прибытие первого поезда с цементом в Калининград Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Калининградскую область прибыл первый состав с подсанкционными грузами, транзит которых был ранее запрещен Литвой, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков. Это 60 вагонов с цементом.

Он напомнил, что Литва в связи с санкциями ЕС с 17 июня запретила транзит через свою территорию некоторых грузов в Калининградскую область, а 13 июля этот запрет был частично снят, а сам транзит был разрешен с 22 июля.

Пресс-секретарь губернатора назвал прибытие поезда знаковым событием для региона. Встречать состав на станцию приехал губернатор Антон Алиханов, который при активном взаимодействии с федеральным центром принимал деятельное участие в прорыве Россией частичной блокады региона со стороны Литвы и ЕС. Алиханов отметил, что "теперь и другие подсанкционные грузы должны будут беспрепятственно идти транзитом через Литву".

"При этом региональные власти продолжат активно развивать морскую линию грузового транзита, на которой сегодня успешно работают железнодорожные паромы и различные сухогрузы", - добавил Лысков.

Литва 17 июня ограничила транзит стали, черных металлов, цемента и других подсанкционных грузов в Калининградскую область.

Еврокомиссия 13 июля с определенными оговорками разрешила России перевозить подсанкционные товары по железной дороге в Калининградскую область и из нее через территорию Литвы. В документе указывается, что ЕС нужно следить, чтобы транзит не использовался для обхода санкций. Транзит товаров и технологий военного или двойного назначения остается запрещенным, независимо от выбранного способа транспортировки.

С 22 июля Литва официально разрешила железнодорожный транзит подсанкционных грузов в Калининград. Автомобильным транспортом транзит таких грузов запрещен.