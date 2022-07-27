ЦИК создал территориальную избирательную комиссию для онлайн-голосования

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком создал территориальную избирательную комиссию дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) для сентябрьских выборов, ее председателем назначен Илья Массух, зампред общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Такое постановление ЦИК принял 27 июля. В ТИК ДЭГ Массуха выдвинула партия "Родина".

Комментируя назначение Массуха, председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что его замечания стали импульсами к развитию и совершенствованию системы.

"Он очень профессионально относится к работе Центральной избирательной комиссии и не делает нам скидок", - сказал зампред ЦИК Николай Булаев.

Всего в ТИК ДЭГ, вместе с Массухом, вошли 15 членов с правом решающего голоса, в том числе замдиректора Российской ассоциации электронной коммуникаций (РАЭК), член Общественной палаты Сергей Гребенников, Вячеслав Сатеев от "Единой России", Евгении Дроздов от КПРФ, Александр Жданов от ЛДПР, Анастасия Павлюченкова от "Справедливой России - Патриотов - За правду", Олег Захаров от "Новых людей".

Памфилова призвала партии, которые выдвинули своих кандидатов на выборы, активно привлекать квалифицированных сторонников для наблюдения за онлайн-голосованием. Она пообещала, что ЦИК их обучит.

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы в обществе было максимальное доверие к этой новации, к этому очень удобному и востребованному, особенно среди молодежи, виду голосования. Для этого нужны квалифицированные наблюдатели. (,,,) Времени осталось не так много, (поэтому) прошу вас интенсифицировать эту работу, - сказала она. - От того, насколько будет расти доверие, зависит скорость масштабирования этого вида голосования параллельно с традиционным".

В сентябре 2022 года электронное голосование проведут в Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях на федеральной платформе, а также на муниципальных выборах в Москве на столичной платформе через mos.ru.

По словам Булаева, в ходе онлайн-голосования пройдет три эксперимента: голосование в разных часовых поясах, использование федеральной платформы для выборов на муниципальном уровне, а также применение электронного списка избирателей на платформе mos.ru, благодаря которому голосующим не нужно заранее записываться для участия в выборах онлайн.

На "Госуслугах" прием заявок от избирателей на онлайн-голосование начался 25 июля. По словам Памфиловой, на 27 июля поступило 2 746 заявлений. В Калужской области такое заявление зарегистрировано только одно.