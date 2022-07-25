"Госуслуги" начали принимать заявки на участие в онлайн-голосовании в сентябре

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - На портале госуслуг открылся прием заявлений избирателей, которые хотят на выборых в сентябре проголосовать дистанционно, сообщили в пресс-службе Минцифры. Такая возможность есть у жителей семи регионов.

Подать заявление можно через онлайн-форму на портале до 24:00 5 сентября 2022 года, кроме Калужской и Томской областей. В этих двух регионах заявление можно будет подать до 24:00 6 сентября 2022 года.

Проголосовать затем можно будет на портале электронного голосования через компьютер или мобильное устройство. Для участия в ДЭГ необходима подтвержденная учетная запись на "Госуслугах", данные которой сопоставлены с регистром избирателей ЦИК России.

Онлайн-голосование будет доступно в Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях. Жители некоторых районов Москвы также смогут проголосовать онлайн на муниципальных выборах на столичной платформе через mos.ru.