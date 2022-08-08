На сайте мэрии Москвы появился сервис проверки учетной записи для онлайн-голосования

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - На портале мэра и правительства Москвы (mos.ru) запущен сервис проверки возможности принять участие в онлайн-голосовании в сентябре на выборах муниципальных депутатов.

"Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо авторизоваться в личном кабинете наmos.ru. Затем на рабочем столе в блоке "Доступ к электронному голосованию" нужно нажать кнопку "Получить информацию", - говорится в сообщении на сайте.

После этого система сообщит пользователю, подходит ли его учетная запись для онлайн-голосования, а если не подходит - укажет причины. Если причиной окажется неполная учетная запись или отсутствие в профиле необходимой информации, ее можно будет довнести до 30 августа.

Столичную систему электронного голосования планируют протестировать в середине августа.

В Москве с 9 по 11 сентября пройдут выборы депутатов муниципальных образований. Муниципальные выборы состоятся в 125 из 146 муниципальных образований города.