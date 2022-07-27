Баскетболистка из США Грайнер заявила в суде, что не собиралась нарушать законы РФ

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Баскетболистка из США Бриттни Грайнер, обвиняемая в России в хранении наркотиков и контрабанде наркотических средств, заявила на допросе в суде, что использовала найденную у нее медицинскую марихуану с разрешения врачей, но не собиралась ее брать с собой в Россию.

"Я не имела намерения нарушать какой-либо закон РФ. Думаю, я торопилась и ещё не до конца выздоровела, поэтому все свалила в сумку", - сказала Грайнер на допросе в Химкинском городском суде в среду.

Подсудимая подчеркнула, что знает о запрете наркотиков в России и что не собиралась привозить с собой обнаруженные у нее при въезде картриджи, содержащие медицинскую марихуану.

При этом Грайнер пояснила, что использовала медицинскую марихуану в США с разрешения врачей вместо анальгетика. Это, по ее словам, распространенная практика в Америке, в том числе среди спортсменов.

Вместе с тем, отметила Грайнер, она не употребляла марихуану во время игрового сезона, поскольку это могло бы повлечь за собой дисквалификацию как для нее, так и для всей команды.

Перед возвращением в Россию, пояснила подсудимая, она находилась в США в отпуске, а свое утомленное состояние объяснила джетлагом и перенесенным коронавирусом.

Грайнер добавила, что решила вернуться в Россию, несмотря на рекомендации властей США, поскольку не могла подвести команду.

Американской баскетболистке вменяется незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта, а также их контрабанда в значительном размере.

Согласно фабуле дела, 17 февраля 2022 года Грайнер прилетела в Москву рейсом из Нью-Йорка, в багаже у нее обнаружили гашишное масло.

В настоящее время Грайнер находится под стражей.

В России баскетболистка играла за екатеринбургский клуб УГМК.