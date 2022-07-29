В США разочарованы отсутствием конкретного ответа РФ насчет обмена заключенными

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Чиновники администрации президента США Джо Байдена разочарованы тем, что Москва до сих пор не отреагировала конкретно на американское предложение об обмене заключенными: россиянина Виктора Бута на двух граждан США - Бриттни Грайнер и Пола Уилана, сообщил телеканал CNN.

Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Россия, по его мнению, "недостаточно серьезно" отнеслась к американской инициативе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США представили Москве "существенное предложение" об освобождении Грайнер и Уилана, однако не сообщил подробностей.

Он сказал, что ждал разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, добавив, что надеется, что, поговорив с Лавровым, сможет "продвинуть усилия по их возвращению домой".

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, договоренностей между РФ и США по поводу обмена Бута на американцев Уилана и Грайнер пока нет.

Что касается телефонной беседы Лаврова с Блинкеном, то официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что глава МИД РФ уделит внимание просьбе госсекретаря, но тогда, когда ему позволит собственный график.

Ранее в четверг Прайс заявил, что американская сторона работает над тем, чтобы организовать разговор Блинкена и Лаврова.