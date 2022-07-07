Баскетболистка Грайнер в суде признала вину в контрабанде наркотиков
Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Баскетболистка из США Бриттни Грайнер, обвиняемая в России в хранении наркотиков и контрабанде наркотических средств, признает вину в полном объеме.
Об этом она заявила через переводчика в ходе допроса в четверг в Химкинском городском суде, где проходят слушания по ее делу.
При этом она отметила, что у нее не было умысла на совершение преступления и провоз наркотиков в багаже. По словам Грайнер, случившееся произошло из-за того, что она собиралась впопыхах.
Следующее заседание по делу баскетболистки пройдет 14 июля.
Грайнер вменяется незаконное хранение без цели сбыта наркотических веществ, а также их контрабанда в значительном размере.
Согласно фабуле дела, 17 февраля 2022 года Грайнер прилетела в Москву рейсом из Нью-Йорка, где в багаже у нее обнаружили гашишное масло. В настоящее время она находится под стражей.
Грайнер играла за сборную США и в ее составе становилась олимпийской чемпионкой в 2016 и 2020 годах. С 2015 года она выступает за екатеринбургский клуб УГМК.