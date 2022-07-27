Запаса вакцин от COVID-19 в России достаточно на несколько месяцев

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - На российских складах и в прививочных пунктах достаточно вакцин против коронавируса, включая "Спутник Лайт", при текущем потреблении препаратов должно хватить на несколько месяцев, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки).

"Запасов вакцин от коронавируса в России достаточно, риски дефицита препаратов в настоящее время отсутствуют, следует из данных Национальной системы цифровой маркировки "Честный знак" (...) В прививочных пунктах и на складах на 27 июля находится более 26 миллионов доз вакцин, почти 10% из них - "Спутник Лайт". Совокупных запасов вакцин от COVID-19 хватит на несколько месяцев при текущем потреблении", - говорится в сообщении.

В организации напомнили, что все вводимые в гражданский оборот в РФ лекарства, включая вакцины, подлежат маркировке. "По данным Росздравнадзора, в настоящее время 100% препаратов, которые вводятся в гражданский оборот, промаркированы", - говорится в пресс-релизе.

Ранее в среду газета "Коммерсантъ" сообщила, что почти во всех регионах РФ предназначенный для повторной вакцинации "Спутник Лайт" закончился, из-за чего ее проводят первым компонентом "Спутника V", состав которого идентичен.

В понедельник главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов отметил, что с учетом распространения новых подвариантов штамма "омикрон" следует своевременно пройти повторную вакцинацию, причем проводить ее следует "первым или вторым компонентом "Спутник V", предпочтительно, отличным от использованного в последний раз".