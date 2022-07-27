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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:40

Суточная заболеваемость COVID-19 в РФ впервые с апреля превысила 9 тыс. человек

Суточная заболеваемость COVID-19 в РФ впервые с апреля превысила 9 тыс. человек
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с конца апреля превысил 9 тыс. случаев, это почти на 3 тыс. больше, чем сообщалось накануне, госпитализированы более 1,6 человек, скончались 36 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"По состоянию на 27 июля в РФ выявлено 9 027 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 628 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 2,2%", - сообщили в оперштабе.

В РоссииДоля новых более заразных подвариантов "омикрона" за две недели выросла до 75%Читать подробнее

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 34 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 48 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в трех субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 36 человек, накануне штаб сообщал о 47 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 6 183 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 2 844.

"Выздоровели за сутки 5 115 человек, или на 5,7% меньше в сравнении с 26 июля", - добавили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 554 036 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 3 822 272 умерших и 17 953 445 выздоровевших.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщили, что в РФ на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса отмечается рост заболеваемости. Также в Роспотребнадзоре сообщали, что в стране отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркнули в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно.

Хроника 09 января 2020 года – 27 июля 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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