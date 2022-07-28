Суточная заболеваемость COVID-19 в России превысила 11,5 тыс. человек

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Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России впервые с середины апреля превысил 11,5 тысячи случаев, это почти на 2,5 тысячи больше, чем сообщалось накануне, госпитализированы почти 1,5 тысячи человек, скончался 41 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"По состоянию на 28 июля в РФ выявлено 11 515 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 491 и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 8,4%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 31 субъекте РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 14 субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавируса скончался 41 человек, накануне штаб сообщал о 36 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 9 027 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 2 844. Впервые с середины апреля суточная заболеваемость превысила 11,5 тыс. выявленных заболевших за сутки. Рост этого показателя отмечается второй день подряд.

"Выздоровели за сутки 5 018 человек, или на 1,9% меньше в сравнении с 27 июля", - добавили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрирован 18 565 551 случай заражения коронавирусом, 382 313 умерших и 17 958 463 выздоровевших.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщил, что в РФ на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса отмечается рост заболеваемости. Также в Роспотребнадзоре сообщали, что в стране отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркнули в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно. Возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.