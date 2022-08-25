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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

РКН за полгода получил 145 тыс. жалоб граждан, в том числе на фейки о спецоперации

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Большинство обращений граждан в Роскомнадзор за первое полугодие этого года касалось размещения противоправной информации в интернете, в том числе фейков о спецоперации на Украине, сообщается в четверг на сайте ведомства.

"В первом полугодии 2022 года в Роскомнадзор и его территориальные органы поступило 144 835 обращений граждан, что на 25,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отмечается в сообщении. Там уточняется, что "из них в письменном виде - 19 067, устно - 101, в электронном формате - 125 667".

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"Наибольшее число обращений в адрес ведомства поступило в марте 2022 года. Тогда в центральный аппарат ведомства поступило 10 323 обращения, что больше показателей прошлого года почти в четыре раза. Чаще всего граждане обращались в Роскомнадзор с просьбой удалить ссылки на ресурсы с проукраинской пропагандой", - поясняется в сообщении.

По данным Роскомнадзора, большая часть вопросов граждан, поступивших в Роскомнадзор и территориальные органы Службы в I полугодии 2022 года, касалась размещения в интернете противоправной информации, в том числе фейков о проведении специальной военной операции на Украине.

"Количество вопросов по теме запрещенных материалов составило 63 592, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году", - сообщается в релизе.

Также востребованной темой стала защита персональных данных, отметили в Роскомнадзоре. "По этому вопросу в адрес ведомства поступило 27 212 обращений граждан", - уточнили там.

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"15 799 поступивших обращений касались контрольной (надзорной) деятельности Роскомнадзора в сфере связи", - отмечается в сообщении.

Меньшая часть обращений касалась сферы массовых коммуникаций. За I полугодие 2022 года в Роскомнадзор и его территориальные органы поступило всего 4 179 обращений по этой теме, говорится в сообщении.

"Помимо обращений, которые граждане направляли в Роскомнадзор лично, значительная их часть была перенаправлена из различных государственных структур. Общее количество обращений, подступивших в центральный аппарат Службы из госструктур, превысило 8,8 тыс", - уточняется в сообщении

Роскомнадзор
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