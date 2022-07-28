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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Сервис Hotels.com оштрафован на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы в четверг признал виновным известный американский сервис бронирования гостиниц Hotels.com в правонарушении, выразившемся в отказе локализовать данные россиян на территории России, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Признать Hotels.com,L.P. виновным по ч.8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ) и назначить штраф в размере 1 млн рублей", - огласил решение судья.

Сервис Hotels.com предоставляет услуги бронирования гостиниц и апартаментов. У компании более 80 различных сайтов, которые действуют на 354 различных языках мира.

В Роскомнадзоре ранее сообщали, что хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств в РФ зарубежных компаний. Среди локализовавших данные в РФ компаний там назвали Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking, LG.

В России за нарушение требования о локализации уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора.

Hotels.com
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