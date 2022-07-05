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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Hotels.com грозит штраф до 6 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Москве мировой суд участка № 422 Таганского района 12 июля рассмотрит протокол, который Роскомнадзор составил на американский сервис бронирования гостиниц Hotels.com за отказ локализовать персональные данные россиян на территории России.

Заседание начнется в 12:45, уточнили "Интерфаксу" в суде.

Компания привлекается по ч.8 ст.13.11 КоАП (Невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан России с использованием баз данных, находящихся на территории России). Наказание за данное правонарушение предусматривает наложение штрафа в размере от 1 до 6 млн рублей.

В Роскомнадзоре ранее сообщали, что хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 российских представительств зарубежных компаний, в том числе Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking, LG.

В России за нарушение требования о локализации данных в 2016 году была заблокирована соцсеть LinkedIn.

Hotels.com Таганский суд Роскомнадзор США
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